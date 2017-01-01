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انطلاق حملة الانتخابات التشريعية بالسنغال


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 10 يوليوز 2017 - 08:46



انطلاق حملة الانتخابات التشريعية بالسنغال
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انطلقت أمس  الأحد بالسنغال الحملة الانتخابية لتشريعيات 30 يوليو الجاري، بوجود 47 لائحة لأحزاب وتحالفات حزبية ، مقابل 24 لائحة فقط خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012.

وستستمر الحملة  إلى غاية 28 من الشهر الجاري ،ويبلغ عدد المقاعد المتنافس بشأنها 165 مقعدا من ضمنها 15 مقعدا خاصا بالجالية السنغالية فى الخارج.

ويوجد ضمن اللوائح المتنافسة  لائحة التحالف الرئاسي "بينو بوك ياكار" التي يوجد على رأسها وطنيا الوزير الأول محمد بون عبد الله ديون.

 ويقود الرئيس الحالي للجمعية الوطنية مصطفى نياس لائحة ببي بنيورو (وسط السنغال) فيما يقود وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط أمادو با لائحة ببي بينما يقود الرئيس السنغالي السابق عبدولاي واد لائحة (التحالف الفائز واتو سنغال) المعارض.

وصادقت الجمعية الوطنية السنغالية الخميس المنصرم بالأغلبية على تعديل المادة "ل78" من مدونة الانتخابات والذي ينص على أنه "لا يجب أن يتجاوز عدد اللوائح المسموح للناخب باختيارها قبل الولوج إلى المعزل خمسة لوائح"، بهدف  تسريع عملية الاقتراع.

وكان المجلس الوطني لتقنين القطاع السمعي البصري قد قرر خفض المدة الزمنية المخصصة لكل لائحة عبر التلفاز  من خمس دقائق المعتادة إلى دقيقتين فقط.


الكلمات المفتاحية : السنغال, انتخابات, حملة
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