موريتانيا تبرر منع دخول ناشطين أمريكيين أراضيها

ولد عبد العزيز: العالم العربي والإسلامي يعيشان تحديات خطيرة

انطلاق قمة "أستانا" وسط مطالب بمواجهة "الإرهاب"

"المرابطون" يشاركون في بطولة اتحاد غرب إفريقيا

المجموعة الحضرية تفسخ عقدها مع شركات النظافة الخصوصية

موريتانيا: تساقطات مطرية على 4 ولايات داخلية

موريتانيا: "باسكنو "تحتج على إيقاف السناتور الشيخ ولد الدده قضائيا (فيديو)

عزيز إلى كازاخستان للمشاركة فى مؤتمر حول التكنولوجيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : موريتانيا تبرر منع دخول ناشطين أمريكيين أراضيها https://t.co/IQY5KY17L6
الاحد 10 سبتمبر - 16:03
Sahara Media Agency : ولد عبد العزيز: العالم العربي والإسلامي يعيشان تحديات خطيرة https://t.co/Scz3UvYzcG
الاحد 10 سبتمبر - 13:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

انطلاق قمة "أستانا" وسط مطالب بمواجهة "الإرهاب"


انواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 10 سبتمبر 2017 - 09:33



انطلاق قمة "أستانا" وسط مطالب بمواجهة "الإرهاب"
مواضيع ذات صلة
انطلقت اليوم الأحد في العاصمة الكازاخستانية "أستانا" أعمال أول قمة لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بمشاركة عدد من من قادة الدول العربية من بينهم الرئيس الموريتاني، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء منظمة التعاون الإسلامي الدوليين.

وتناقش القمة على مدى يومين وثيقة عمل المنظمة حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار لعام 2026، "التي اقرها وزراء الدول الأعضاء المكلفين بالعلوم والتكنولوجيا في اجتماعهم التحضيري للقمة لرفعها للبحث والاعتماد من قادة المنظمة المجتمعين في هذه القمة الإسلامية.

وأكد رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزار باييف قلقه من انتشار العنف والكراهية، مبرزا أن مليارا ونصف المليار مسلم بحاجة إلى رص الصفوف والوحدة ومواجهة التطرف والإرهاب.

وقال الرئيس الكازاخستاني إن انعقاد قمة العلوم في "أستانا" دليل على إعطاء الدول الأعضاء الأولوية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، داعيا إلى تخصيص صندوق إسلامي للعلوم والتكنولوجيا، معلنا إطلاق جائزة للمبدعين والباحثين في مجال العلوم والتكنولوجيا.


الكلمات المفتاحية : أستانا, أستانة, قمة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة