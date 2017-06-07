انطلاق مسابقة ختم الدروس الإعدادية في موريتانيا



انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، على عموم التراب الموريتاني، مسابقة ختم دروس الإعدادية بمشاركة عشرات آلاف التلاميذ، فيما قطعت السلطات الموريتانية شبكة الأنترنت الخلوي.



وتوجه 57 ألفا و199 تلميذا إلى مراكز الامتحان البالغ عددهم 235 ومركز فى العاصمة الغامبية بانجول، ومن بين المترشحين 55 في المائة من الذكور، و26 في المائة من الإناث.



كما أعلنت وزارة التهذيب الوطني عن حزمة من القرارات تصاحب إجراء المسابقات هذا العام من بينها قطع شبكة الأنترنت التي تعمل بالخلوي، وعقوبات تأديبية بحق كل من يضبط متلبسا بممارسة الغش في الإمتحانات.



وتعد شهادة ختم دروس الإعدادية هي الثانية بعد شهادة ختم الدروس الإبتدائية، وأصبحت في السنوات الأخيرة مهمة إذ تعتبر شرطا لإجراء بعض المسابقات التي تنظمها الحكومة.