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انقطاع الانترنت على عموم التراب الجزائري


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 14 أبريل 2017 - 17:31



انقطاع الانترنت على عموم التراب الجزائري
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انقطعت خدمة الإنترنت اليوم الجمعة على عموم التراب الجزائري ، بسبب تعرض إحدى الكابلات الناقلة في سواحل مدينة عنابة شرق الجزائر إلى الأضرار جراء الأحوال الجوية، التي شهدتها البلاد بداية شهر مارس.

​وحسب ما اعلنت عنه وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال في الجزائر، أمس الخميس، إن "شبكة الإنترنت ستنقطع اليوم الجمعة في كل ولايات البلاد، ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً ولغاية الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، لضرورة تغيير كابل إنترنت يوجد في السواحل، إثر تضرره جراء الأحوال الجوية"

وأكدت الوزارة أن "خدمات المؤسسات الاقتصادية والإدارية التي تعتمد على الإنترنت ستستمر ، من خلال تحويل جزء من نشاط الإنترنت إلى كابل آخر يربط العاصمة الجزائر بمدينة بالما الإسبانية، بالإضافة إلى الاعتماد على الخط الأرضي الرابط بين عنابة وبنزرت في تونس"

وسبق للجزائر أن فقدت نهاية عام 2015 حوالي 80 بالمئة من سرعة الإنترنت، بسبب انقطاع كابل بحري يربط البلاد بفرنسا، بعد إلقاء سفينة بمرساتها في منطقة الكابل، ما دفع إلى الاستعانة بكابل آخر يربط الجزائر بمدينة باليرمو الإيطالية.


الكلمات المفتاحية : إنترنت, الجزائر, انقطاعات
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