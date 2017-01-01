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انقطاع الكهرباء يشل أكبر مستشفى للأطفال بموريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 15 ماي 2017 - 22:50



انقطاع الكهرباء يشل أكبر مستشفى للأطفال بموريتانيا
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قال مصدر خاص لصحراء ميديا، اليوم الإثنين، إن مستشفى الأمومة والطفولة بالعاصمة نواكشوط يعاني منذ خمسة أيام انقطاعا في خدمة الكهرباء أثر على جميع الخدمات المقدمة في المستشفى.
 
وأكد المصدر الذي فضل حجب هويته أن المستشفى يرفض كل الحالات المستعجلة القادمة من المستشفيات الأخرى، ويطلب إعادتها من حيث أتت.
 
ووصف المصدر وضع المستشفى الوحيد المتخصص في أمراض الأطفال بموريتانيا بـ"الكارثي"، مشيراً إلى أن الغرف أصبحت شبه خالية من المرضى.
 
ويرفض الأطباء إجراء أي عملية جراحية للمرضى قبل عودة الكهرباء بشكل تام إلى غرف العمليات وباقي غرف الحجز.
 
المصدر ذاته أكد أن إدارة المستشفى تجاهلت إصلاح المولد الكهربائي الاحتياطي بالمستشفى المتعطل منذ شهر ونصف، فيما تعذر التواصل مع إدارة المستشفى للتعليق على المعلومات التي أوردها المصدر.
 


الكلمات المفتاحية : الأطفال, الصداقة, الكهرباء, المرضى, المستشفى
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