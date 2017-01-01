انواذيبو: السلطة تثمن إنشاء قطب للصيد التنافسي بالمنطقة





قال الأمين العام لسلطة منطقة انواذيبو الحرة الجيلاني ولد الشيخ اليوم الثلاثاء إن إنشاء قطب للصيد التنافسي بالمنطقة الحرة يعتبر أحد الدعائم الأساسية، والمشاريع البنيوية التي راهنت عليها سلطة المنطقة الحرة منذ إنشائها، بغية خلق فضاء ينظم هذا القطاع الحيوي، ويمنحه قيمة مضافة، "مما يبعده عن الاستغلال الفوضوي، وغير المعقلن".





وأضاف ولد الشيخ خلال ورشة تتعلق بالمصادقة على دراسة الجدوائية لإنشاء قطب للصيد التنافسي بالمنطقة الحرة أن تنمية قطاع الصيد ترتكز على ثلاث محاور أساسية، تتعلق بديمومة الاستغلال للموارد البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية، وتطوير طرق الاستفادة من القيمة المُضافة في جميع المراحل، بدءا بوضع المنتج على الشاطئ وانتهاء بتسويقه، "إضافة إلى زيادة قدرته التنافسية، والربحية من خلال الاستفادة من التمويل الخاص من طرف المانحين عبر شركات القطاعين العام والخاص".





وانطلقت اليوم بمدينة انواذيبو أشغال ورشة تتعلق بالمصادقة على دراسة الجدوائية لإنشاء قطب للصيد التنافسي بالمنطقة الحرة في انواذيبو، تتعلق حسب القائمين عليها بالبني التحتية، وسبل تطويرها وفق معايير جودة المنتوج، وخلق تنمية مستدامة، وزيادة القيمة المضافة، إضافة إلى تكوين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين في إطار تطوير قطب الصيد التنافسي.

