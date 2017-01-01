انواذيبو: السلطة تثمن إنشاء قطب للصيد التنافسي بالمنطقة

لجنة "الأزمة" بمجلس الشيوخ تجدد رفضها لتعديل الدستور

نقابة الصحفيين ولجنة أخلاقيات المهنة تطالبان بتوخي الموضوعية

موريتانيا: منح جوائز في سباق لريادة الأعمال

الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يعزي السنغال فى حادث التدافع

العثور على جثث ثمانية جنود في شمال مالي

عزيز يهدد بالغاء صندوق دعم المزارعين لعدم سداد الديون

المزارعون يطالبون فى اجتماع مع الرئيس بمنع استيراد الأرز

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: منح جوائز في سباق لريادة الأعمال https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-منح-جوائز-في-سباق-لريادة… https://t.co/NtRUQKPVTz
الثلاثاء 18 يوليوز - 15:27
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | العثور على جثث ثمانية جنود في شمال مالي https://t.co/vgjvs5kUW5العثور-على-جثث-ثمانية-جنود-في-شمال-مال… https://t.co/ObKOY0fZ5u
الثلاثاء 18 يوليوز - 11:23
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

انواذيبو: السلطة تثمن إنشاء قطب للصيد التنافسي بالمنطقة


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 18:28



انواذيبو: السلطة تثمن إنشاء قطب للصيد التنافسي بالمنطقة
مواضيع ذات صلة

 

قال الأمين العام لسلطة منطقة انواذيبو الحرة الجيلاني ولد الشيخ  اليوم الثلاثاء إن إنشاء قطب للصيد التنافسي بالمنطقة الحرة يعتبر أحد الدعائم الأساسية، والمشاريع البنيوية التي راهنت عليها سلطة المنطقة الحرة منذ إنشائها، بغية خلق فضاء ينظم هذا القطاع الحيوي، ويمنحه قيمة مضافة، "مما يبعده عن الاستغلال الفوضوي، وغير المعقلن".


وأضاف ولد الشيخ خلال ورشة تتعلق بالمصادقة على دراسة الجدوائية لإنشاء قطب للصيد التنافسي بالمنطقة الحرة أن تنمية قطاع الصيد ترتكز على ثلاث محاور أساسية، تتعلق بديمومة الاستغلال للموارد البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية، وتطوير طرق الاستفادة من القيمة المُضافة في جميع المراحل، بدءا بوضع المنتج على الشاطئ وانتهاء بتسويقه، "إضافة إلى زيادة قدرته التنافسية، والربحية من خلال الاستفادة من التمويل الخاص من طرف المانحين عبر شركات القطاعين العام والخاص".


وانطلقت اليوم بمدينة انواذيبو أشغال ورشة تتعلق بالمصادقة على دراسة الجدوائية لإنشاء قطب للصيد التنافسي بالمنطقة الحرة في انواذيبو، تتعلق حسب القائمين عليها بالبني التحتية، وسبل تطويرها وفق معايير جودة المنتوج، وخلق تنمية مستدامة، وزيادة القيمة المضافة، إضافة إلى تكوين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين في إطار تطوير قطب الصيد التنافسي.



الكلمات المفتاحية : الصيد, تنمية منطقة حرة, نواذيبو
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة