اهتمام كندي-موريتاني بالتعاون في التعليم والمناجم



أكد الحاكم العام لكندا دافيد جونستون اليوم الأربعاء اهتمام بلاده بتفعيل وتوطيد التعاون الثنائي مع موريتانيا، خاصة في مجالات التعليم العالي والتطوير المنجمي.



جاء ذلك خلال استلام الحاكم أوراق اعتماد محمد الأمين ولد الحيسن ، بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى كندا، مقيما في نيويورك.



وبعد استلام أوراق الاعتماد، خص الحاكم العام السفير بلقاء أبلغه الأخير خلاله تحيات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز واعتزازه بعلاقات الصداقة القائمة بين موريتانيا وكندا.



وحضر حفل تقديم أوراق الاعتماد، كل من مدير مكتب الحاكم العام ومدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية الكندية، ورئيس مكتب الجالية الموريتانية بكندا.

