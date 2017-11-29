اوروبا تخطط لإستثمار أكثر من 44 مليار يورو في افريقيا





أكد رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود جانكر، اليوم الأربعاء بالعاصمة الإيفوارية بأبيدجان، أن أوروبا قررت تخصيص مخطط استثمار يفوق 44 مليار يورو لصالح إفريقيا هذا العام إلى غاية 2020.





و أوضح جانكر لدى افتتاح القمة الافريقية- الأوروبية، التي انطلقت أشغالها اليوم بأبيدجان، أنه على غرار مخطط الاستثمار الأوروبي، تم تطوير مخطط استثمار خارجي لإفريقيا، من شأنه أن يحشد 44 مليار يورو لفائدة إفريقيا من الآن الى عام 2020"، مضيفا ان هذا المخطط سيترجم باستثمارات أوروبية في العديد من المجالات في إفريقيا لاسيما الطاقات المتجددة.





وأكد المسؤول الأوروبي أن على القادة الافريقيين اختيار أحسن المجالات المؤهلة لهذه الاستثمارات، داعيا إلى التزام و استثمارات اكبر في القطاع الفلاحي لأن التنمية في إفريقيا لم تشمله بعد.





وأضاف أن العديد من الدول الافريقية تواجه صعوبات في تطوير فلاحتها، في حين يواجه العديد من المستثمرين الأوروبيين صعوبات لولوج في هذا المجال في إفريقيا، داعيا إلى مزيد من التعاون لفتح هذا المجال للاستثمار الخاص و السماح بتطويره.





ودعا رئيس المفوضية الأوروبية إلى فتح مجالات شراكة أخرى لاستغلال الفرص المتاحة بين القارتين.





و تهدف هذه القمة المنظمة تحت شعار "الاستثمار في فئة الشباب من أجل تنمية مستدامة" إلى بعث دفع جديد للشراكة الاقتصادية بين إفريقيا و أوروبا، و سيكون الاستثمار و التجارة و تطوير الكفاءات و خلق مناصب الشغل، من بين المواضيع الأساسية التي سيدرسها قادة دول الطرفين بهدف الاسراع في تنفيذ خارطة الطريق و إنجاز الأهداف الاقتصادية المحددة.

