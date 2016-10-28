ايطاليا: تفكيك خلية لتجنيد المقاتلين من شمال إفريقيا



كشفت وزارة الداخلية الإيطالية عن تمكنها من تفكيك خلية تابعة "لداعش" تعمل على نقل مسلحين من شمال إفريقيا إلى سوريا وليبيا لحساب التنظيم، وتضم في عضويتها جزائريا ومصريين اثنين.



وحسب بيات لوزارة الداخلية الإيطالية فإن المعتقلين يشتبه في ضلوعهم في التحضير لأعمال إرهابية دولية، وسبق لهم أن بثتوا عبر الإنترنت دعاية جهادية، وأوضح البيان أن المجموعة كانت تمارس الاستقطاب عبر الإنترنت، إضافة إلى الدعاية من خلال حسابات وهمية وأسماء مستعارة.



وكشف وزير الداخلية الايطالي انجيلو الفانو أنه تجري مطاردة شخص رابع في إطار هذه "العملية من قبل الأمن الإيطالي بالتنسيق مع النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في جنوى.