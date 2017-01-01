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"ايناد" : النظام حل مجلس الشيوخ قبل الاستفتاء


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 28 يوليوز 2017 - 16:43



"ايناد" : النظام حل مجلس الشيوخ قبل الاستفتاء
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قال الأمين العام لحزب التناوب الديمقراطي" ايناد"  سيدي ولد الكوري إنه لا فرق بين الانقلاب على الدستور، حاليا  والانقلابات العسكرية ، لأنها تعطل العمل على الدستور .

وندد ولد الكوري باستخدام العنف ضد السناتور محمد ولد غده ، لأنه استهداف لمجلس الشيوخ ، لعرقلته لتمرير التعديلات الدستورية، مشيرا إلى النظام حل مجلس الشيوخ قبل الاستفتاء، وفق تعبيره .

وأوضح أن الحكومة رفضت نتيجة إسقاط التعديلات الدستورية ، برفض التعامل مع أعضاء مجلس الشيوخ بعد استجوابه لأعضاء فى الحكومة ، مشيرا إلى ان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر تحويل بناية المجلس إلى باحة للقصر الرئاسي.

واتهم الحكومة بتعطيل الدستور والمؤسسات ، وقمع مسيرات المعارضة المناهضة للاستفتاء ، فى وقت تسمح فيه بالحملات المناصرة للتعديلات الدستورية.


الكلمات المفتاحية : ايناد, معارضة . موريتانيا
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