"ايناد" : النظام حل مجلس الشيوخ قبل الاستفتاء





قال الأمين العام لحزب التناوب الديمقراطي" ايناد" سيدي ولد الكوري إنه لا فرق بين الانقلاب على الدستور، حاليا والانقلابات العسكرية ، لأنها تعطل العمل على الدستور .



وندد ولد الكوري باستخدام العنف ضد السناتور محمد ولد غده ، لأنه استهداف لمجلس الشيوخ ، لعرقلته لتمرير التعديلات الدستورية، مشيرا إلى النظام حل مجلس الشيوخ قبل الاستفتاء، وفق تعبيره .



وأوضح أن الحكومة رفضت نتيجة إسقاط التعديلات الدستورية ، برفض التعامل مع أعضاء مجلس الشيوخ بعد استجوابه لأعضاء فى الحكومة ، مشيرا إلى ان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر تحويل بناية المجلس إلى باحة للقصر الرئاسي.



واتهم الحكومة بتعطيل الدستور والمؤسسات ، وقمع مسيرات المعارضة المناهضة للاستفتاء ، فى وقت تسمح فيه بالحملات المناصرة للتعديلات الدستورية.