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"ايناد" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حلب


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 14 ديسمبر 2016 - 15:28



"ايناد" يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حلب
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طالب  حزب التناوب الديمقراطي "ايناد" المنظومة الدولية وكافة القوي الحية في العالم العربي والإسلامي بالتدخل العاجل ،لوضع حد لعمليات القتل والتجويع والتشريد في حلب وبقية المدن السورية.


ودان الحزب في بيان وزعه اليوم الأربعاء "المجازر البشعة "التي ارتكبها جيش النظام السوري في حلب ، معلنا تضامنه الكامل مع الشعب السوري الذي يدافع عن حريته وكرامته ، حسب البيان.


وقال الحزب إن مدينة حلب تعيش هذه الأيام كارثة حقيقية بكل المقاييس بعد إقدام جيش النظام السوري وبدعم من سلاح الجو الروسي علي ارتكاب مجازر وحشية في حق المواطنين داخل المدينة المحاصرة .



الكلمات المفتاحية : ايناد, حرب, حلب


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