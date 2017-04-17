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باتيا وبن سلمان يبحثان فرص التعاون العسكري


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 17 أبريل 2017 - 17:30



باتيا وبن سلمان يبحثان فرص التعاون العسكري
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أجرى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن اليوم الاثنين بالرياض مباحثات مع وزير الدفاع الموريتاني جالو مامادو باتيا.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء السعودية، علاقات التعاون العسكري وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع قائد أركان الجيوش محمد ولد الغزواني وسفير موريتانيا لدى المملكة محمد محمود، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.
 


الكلمات المفتاحية : الجيوش, الدفاع, السعودية, موريتانيا
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