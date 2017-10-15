   
صحراء ميديا Sahara Media

باحثون أمريكيون: الشخير جرس إنذار لأمراض "خطيرة"


صحراء ميديا + وكالات
السبت 18 نونبر 2017 - 01:26



باحثون أمريكيون: الشخير جرس إنذار لأمراض "خطيرة"

كشف باحثون من جامعة نيويورك أن الشخير وحالات انقطاع النفس أثناء النوم مؤشرات تزيد من مخاطر تطور الزهايمر وغيره من الأمراض.
 
وأكد الباحثون أن الشخير بقوة، والذي يترافق في كثير من الأحيان مع حالات انقطاع النفس دوريا أثناء النوم، قد يؤدي إلى تراكم مادة "بيتا-أميلويد البروتينية" السامة في الدماغ، والتي تشكل أرضية لتطور أمراض مثل الزهايمر.
 
ويؤكد العلماء الأمريكيون، أنه "كلما ازدادت حالات توقف النفس أثناء النوم، ارتفعت نسبة تراكم المواد السامة في الدماغ".
 
وعلى ضوء التجربة العلمية التي أجراها الباحثون الأمريكيون على عدد وفير من الناس، تفوق أعمارهم 55 عاما، تبين أن الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم، يزداد لديهم وبشكل متواصل تراكم رواسب "الأميلويد" في الدماغ، يرافقه نقص الأوكسيجين، علاوة على أن انقطاع النفس أثناء النوم يؤدي إلى تطور ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
 


الكلمات المفتاحية : شخير, صحة, مرض, نوم
 
تويتر
صحراء ميديا | مدرب المغرب: المباراة الافتتاحية أمام موريتانيا "مهمة جداً" https://t.co/vgjvs5kUW5مدرب-المغرب-المبار… https://t.co/nyS5deAmCW
مدرب #المغرب يعلق على مواجهة #موريتانيا https://t.co/Dj8Qrd6Asr
فيسبوك
الأكــثر قراءة

أثرى رجل في العالم "يقاتل" مرضاً يصيب 36 مليون إنسان

التدخين غير المباشر يسبب السكري وأمراض الكبد والرئة

باحثون أمريكيون: الشخير جرس إنذار لأمراض "خطيرة"

الفطر.. تناول 5 حبات يومياً يمنع الخرف وأمراض القلب

علماء ينوون علاج مرض السرطان بجسيمات من الذهب

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة