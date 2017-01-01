باحثون يتطلعون لعلاج "الإيدز" باستخدام الفئران



توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى تقنية حديثة تم استخدام فيها الحمض النووي لدى الفئران لاستئصال فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).



وقد شرح العلماء الأمريكيون التقنية التي استخدموها ونجحوا من خلالها في استئصال فيروس الإيدز لدى الفئران الحية، حيث استخدموا بكتيريا تعمل تعديل جينات الحمض النووي لوقف نشاط الجينات المصابة بالفيروس.



واستطاع الباحثون في جامعة بيتسبرج الأمريكية في التقاط جزئيات من الجينات المصابة بالفيروس والعمل على وقف نشاطها بل واستئصاله نهائيا بهذه التقنية الجديدة.



وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن 36.7 مليون نسمة عبر العالم يعيشون بهذا الفيروس، حتى نهاية عام 2015.

