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باحثون يحذرون من حركة معينة أثناء الإستحمام


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 16 أكتوبر 2016 - 22:00



باحثون يحذرون من حركة معينة أثناء الإستحمام
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حذر   باحثون من  حركة  يؤديها معظم الأشخاص  خلال الإستحمام ، و قالوا إنها  قد تؤدي إلى الوفاة مباشرة ، بعد ارتفاع مؤشر حجم الوفيات خلال الاستحمام . 


و قامت مجموعة من الباحثين قبل أشهر بدراسة في محاولة إيجاد الإجابة عن حجم تلك الوفيات، فتوصلوا إلى نتيجة هامة مفادها أن حركة إرجاع الرأس إلى الوراء قد ترفع من نسبة الانزلاق.


حسب الدراسة فان الشرايين المغذية للمخ تتجمع كلها وتمر من خلف الرقبة في جسم الإنسان،وغالباً حين نستحم نرجع رأسنا إلى الخلف من أجل غسل الشعر، ما قد ينتج عنه تصلب لبعض شرايين منطقة الرقبة وبالتالي انخفاض تدفق الدم الذي يسبب الدوخة وفقدان التوازن بشكل لا إرادي ما يسهم بشكل كبير في انزلاق الشخص من الخلف وارتطام رأسه بالأرض٬ وبالتالي نزيف وقد يؤدي للموت.


وتسمى هذه الحركة بحسب العلماء "وايد يسون" وتعد من أخطر الحركات التي يقوم بها الإنسان أثناء الاستحمام دون أن يعي عواقبها.



الكلمات المفتاحية : استحمام, صحة, وفاة


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