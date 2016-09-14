باحثون يشرحون كيف تفتك بنا المضادات الحيوية



أظهر أطباء هولنديون أن تناول المضادات الحيوية في عمر صغير يسبب مخاطر ظهور أمراض حساسية متنوعة في مراحل لاحقة من العمر.



وقام العلماء بتحليل شامل لـ 22 عملية بحث أجريت في فترة أعوام 1966-2015 لإظهار تأثير تناول المضادات الحيوية خلال أول سنتين من حياة الطفل، ومدى تأثير ذلك على ظهور الحساسية مع التقدم في العمر، وعلاقة ذلك بأمراض أخرى مثل التهاب الجلد وحمى الطلع.



واختار الباحثون نحو 395 ألف مريض لدراسة مخاطر ظهور المرض الأول وأكثر من 257 ألف شخص للدراسة المتعلقة بالمرض الثاني.



وتوصل الأطباء إلى نتيجة أن مخاطر ظهور الحساسية والتهاب الجلد في مراحل لاحقة يرتبط بالتناول المبكر للمضادات الحيوية، وبلغت النسبة 15-41 في المائة.



ويعتقد العلماء أن سبب ظهور أمراض الحساسية في هذه المراحل اللاحقة يتلخص في قضاء المضادات الحيوية على كائنات مجهرية في أمعاء الإنسان تحت تأثير هذه الأدوية، مما يؤدي بدوره إلى كبت منظومة المناعة، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالحساسية.

