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باحثون يطورون تقنية لشحن أجهزتك من جسدك


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 15 نونبر 2016 - 08:30



باحثون يطورون تقنية لشحن أجهزتك من جسدك
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طورت مجموعة من الباحثين مفهوما جديدا لتخزين الطاقة الكهربائية وشحن الأجهزة الذكية من خلال حرارة الجسم الداخلية، ما سيمكن خلال السنوات المقبلة من شحن أجهزتك الذكية بالكامل من خلال الطاقة النابعة من جسدك، دون الحاجة إلى بطارية إضافية أو أي أجهزة مخصصة.
 
وقال شانغو يو أستاذ في جامعة تكساس، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف أن عنصر البوليمر المنحل بالكهرباء في الحالة الصلبة يمكن أن ينتج جهدا حراريا واسعاً، والذي يمكن استخدامه فيما بعد لشحن الأجهزة القابلة للارتداء.
 
الطريقة الجديدة التي طورها الباحثون، تعمل عن طريق تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية، ومن ثم تخزينها في جهاز خارجي، وهذا يعنى أن حرارة الجسم الإنسان يمكن استخدامها لشحن عدد من الأجهزة المختلفة.
 
كما تتميز التقنية بالمرونة، حيث يمكن أن تستخدم التيار الكهربائي للإلكترونيات التي يمكن ارتداؤها، ويمكن دمجها في أنظمة نقل البيانات لاسلكيا لتشغيل "إنترنت الأشياء".
 


الكلمات المفتاحية : تكنولوجيا, علوم, هواتف


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