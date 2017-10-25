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باحثون يناقشون تاريخ آلة "آردين" في موريتانيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 25 أكتوبر 2017 - 19:14



باحثون يناقشون تاريخ آلة "آردين" في موريتانيا
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قالت رئيسة مهرجان "آردين"  عيشة بنت شغالي إن النسخة الأولى من المهرجان ستشهد عدة عروض فنية وفكرية، تتخللها جلسة علمية يشارك فيها باحثون موريتانيون حول لآلة الموسيقية المعروفة بـ "آردين".

وأضافت منت شغالي  خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، إن هذه الندوة الفكرية المنظمة على هامش المهرجان ستبحث تاريخ ظهور آلة "آردين" في موريتانيا وأول من عزفه في هذه البلاد.


وأضافت منت شغالي أن آلة آردين تمثل أحد رموز الوحدة الوطنية في موريتانيا، نظرا لمشاركة جميع الشرائح الموريتانية في صناعتها.


وأكدت مديرة المهرجان  أن تطوير الموسيقى الموريتانية يجب أن يتم مع المحافظة على آلتي"آردين" "وتيدينيت" اساسا بالاضافة إلى بعض الآلات الموسيقية التقليدية الوطنية.


ويعتبر "آردين" آلة موسيقية تقليدية في موريتانيا، وتعزفها النساء في العادة، وهي مشكلة من عصا توضع على شكل عمودي، قاعدتها طبل، وتمتد على طول العصا بعض الاوتار، يتم العزف عليها، والتطبيل في نفس الوقت.



الكلمات المفتاحية : اردين, خبراء, موسيقى
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