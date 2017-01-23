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بارو: الشروط الأمنية لعودتي إلى غامبيا لم تكتمل بعد


انواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 23 يناير 2017 - 08:57



بارو: الشروط الأمنية لعودتي إلى غامبيا لم تكتمل بعد
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طالب الرئيس الغامبي الجديد أداما بارو المتواجد حاليا في العاصمة السنغالية داكار بمواصلة العملية العسكرية التي شنتها قوات دول غرب أفريقيا في غامبيا, معتبرا أن الشروط الأمنية لعودته إلى البلاد لم تكتمل بعد  رغم رحيل سلفه يحي جامي.

 

وقال بارو في تصريح صحفي  اليوم الإثنين إنه يرغب في أن تبقى تلك القوات إلى حين استعادة الأمن بشكل عام في البلاد.

 

ولا يزال بارو في السنغال بطلب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي أبدت خشيتها على سلامته خلال الأيام الأخيرة من عهد جامي ، حيث أدى بارو اليمين, الخميس الماضي في السفارة الغامبية في دكار.

 

وقال رئيس غامبيا السابق يحي جامي أمس الأحد " قررت بضمير صاف التخلي عن حكم هذه الأمة العظيمة, مع شعوري بالإمتنان لكافة أفراد الشعب ", مضيفا  "أتعهد أمام الله والأمة بأسرها أن كل القضايا التي نواجهها حاليا ستحل سلميا"، وفق تعبيره.



الكلمات المفتاحية : أزمة, بارو, غامبيا


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