"بارو"رجل غامبيا القوي قطب في مجال العقارات





الرئيس الغامبي الجديد آدما بارو ، الفائز في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت الخميس فاتح دجنبر ، كان قد شحذ أسلحته في مجال العقارات قبل الدخول في السياسة.







ولد في 16 فبراير 1965 (51 سنة) في مانكامانغ كوندا ، قرية صغيرة في الناحية الشرقية الغامبية ، على بعد حوالي 500 كم من بانجول العاصمة.







درس آداما بارو الابتدائية في قرية كوبا كوندا و الثانوية في جزيرة كراب في بانجول قبل أن يحصل على منحة للثانوية الإسلامية في بانجول بعد تخرجه من هذه المدرسة بشهادتها ، عمل في مؤسسة محلية حيث تولى فيها وظيفة مدير المبيعات.







ثم توجه إلى لندن بالمملكة المتحدة في بداية 2000 حيث درس في مجال العقارات و عمل في نفس الوقت حارسا في وكالة أمنية للصرف على دراسته.







عاد بارو إلى غامبيا بعد الحصول على شهادته سنة 2006 و أنشأ وكالة عقارية ، و أصبح مديرها العام.







الرجل الغامبي القوي الذي فاز اليوم على يحيى جامي ناضل منذ 1996 في حزب الاتحاد الديمقراطي.







حصل بارو على 263515 صوت مقابل 212099 صوت ليحيى جامي حسب الأرقام الرسمية للجنة المستقلة للانتخابات.







في سنة 2016 بعد سجن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي حوسينو داربوي بسبب تنظيم مظاهرة "غير مشرعة" تم انتخاب بارو لتولي إدارة الحزب بالوكالة ثم تم اختياره مرشحا للانتخابات الرئاسية.







على الرغم من احتشاد المعارضة وراء مرشح واحد، توقع معظم الناس استمرار الأمر الواقع.





ولم تكن الآمال كبيرة في انتقال سلمي للسلطة، مع حملة قمع قادة المعارضة قبل أشهر من الانتخابات، وحظر وجود المراقبين الدوليين أو المظاهرات عقب الانتخابات، وقطع الإنترنت في يوم الانتخابات.





ولكن في هذا المكان حيث يتم استخدام الخرز الزجاجي بدلا من بطاقات الاقتراع، يبدو أن الرخام قد تحدث ،فليس من المعتاد إزاحة الرئيس الموجود في السلطة بهذه الطريقة في هذا الجزء من العالم، لكن يبدو أن الأمر أصبح له شعبية في غرب أفريقيا على الأقل، حيث أزاح محمد بوخاري منافسه جودلاك جوناثان من السلطة في نيجيريا في العام الماضي.





ويحظى الآن رجل الأعمال السابق بارو بفرصته لمعالجة الفقر والبطالة وهي أمور تدفع الكثير من شباب غامبيا للانضمام إلى محاولة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط سنويا.





يذكر أن السياحة أصبحت أسرع قطاعات غامبيا الاقتصادية نموا، وهي معروفة للمسافرين باسم "ساحل غرب أفريقيا المبتسم".





وفي العام الماضي، أعلن الرئيس جامع غامبيا جمهورية إسلامية، في خطورة وصفها بأنها تسلخ البلاد عن ماضيها الاستعماري.





آداما بارو الذي خاض حملته كمصلح ، أعلن أنه سيراجع بعض سياسات يحيى جامي و على وجه الخصوص قرار الانسحاب من محكمة الجنايات الدولية.







يحيى جامي الجاثم على الحكم منذ 1994 ، اعترف بخسارته للانتخابات الرئاسية و هنأ الفائز.





