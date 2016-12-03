مشروع ضخم لنقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب

السعودية : إعادة تشكيل "كبار العلماء" و"الشورى"

"بارو"رجل غامبيا القوي قطب في مجال العقارات

ولد عبد العزيز يهنئ الرئيس الغامبي المنتخب

بالفيديو.. جامي يعترف بالهزيمة ويهنئ خصمه

المغرب يفكك خلية من 8 أفراد بايعت "داعش"

موريتانيا: انطلاق النسخة 29 من ندوة "النصرة"

موريتانيا: كلية للدفاع العسكري بتمويل إماراتي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : مشروع ضخم لنقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب https://t.co/Answ3tUdCR
السبت 3 ديسمبر - 11:36
Sahara Media Agency : السعودية : إعادة تشكيل "كبار العلماء" و"الشورى" https://t.co/KNZMvmJKR5
السبت 3 ديسمبر - 11:36
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

"بارو"رجل غامبيا القوي قطب في مجال العقارات


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 3 ديسمبر 2016 - 08:59



"بارو"رجل غامبيا القوي قطب في مجال العقارات
مواضيع ذات صلة

 

الرئيس الغامبي الجديد آدما بارو ، الفائز في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت الخميس فاتح دجنبر ، كان قد شحذ أسلحته في مجال العقارات قبل الدخول في السياسة.

 

ولد في 16 فبراير 1965 (51 سنة) في مانكامانغ كوندا ، قرية صغيرة في الناحية الشرقية الغامبية ، على بعد حوالي 500 كم من بانجول العاصمة.

 

درس آداما بارو الابتدائية في قرية كوبا كوندا و الثانوية في جزيرة كراب في بانجول قبل أن يحصل على منحة للثانوية الإسلامية في بانجول  بعد تخرجه من هذه المدرسة بشهادتها ، عمل في مؤسسة محلية حيث تولى فيها وظيفة مدير المبيعات.

 

ثم توجه إلى لندن بالمملكة المتحدة في بداية 2000 حيث درس في مجال العقارات و عمل في نفس الوقت حارسا في وكالة أمنية للصرف على دراسته.

 

عاد بارو إلى غامبيا بعد الحصول على شهادته سنة 2006 و أنشأ وكالة عقارية ، و أصبح مديرها العام.

 

الرجل الغامبي القوي الذي فاز اليوم على يحيى جامي ناضل منذ 1996 في حزب الاتحاد الديمقراطي.

 

حصل بارو على 263515 صوت مقابل 212099 صوت ليحيى جامي حسب الأرقام الرسمية للجنة المستقلة للانتخابات.

 

في سنة 2016 بعد سجن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي حوسينو داربوي بسبب تنظيم مظاهرة "غير مشرعة" تم انتخاب بارو لتولي إدارة الحزب بالوكالة ثم تم اختياره مرشحا للانتخابات الرئاسية.

 

على الرغم من احتشاد المعارضة وراء مرشح واحد، توقع معظم الناس استمرار الأمر الواقع.


ولم تكن الآمال كبيرة في انتقال سلمي للسلطة، مع حملة قمع قادة المعارضة قبل أشهر من الانتخابات، وحظر وجود المراقبين الدوليين أو المظاهرات عقب الانتخابات، وقطع الإنترنت في يوم الانتخابات.


ولكن في هذا المكان حيث يتم استخدام الخرز الزجاجي بدلا من بطاقات الاقتراع، يبدو أن الرخام قد تحدث ،فليس من المعتاد إزاحة الرئيس الموجود في السلطة بهذه الطريقة في هذا الجزء من العالم، لكن يبدو أن الأمر أصبح له شعبية في غرب أفريقيا على الأقل، حيث أزاح محمد بوخاري منافسه جودلاك جوناثان من السلطة في نيجيريا في العام الماضي.


ويحظى الآن رجل الأعمال السابق بارو بفرصته لمعالجة الفقر والبطالة وهي أمور تدفع الكثير من شباب غامبيا للانضمام إلى محاولة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط سنويا.


يذكر أن السياحة أصبحت أسرع قطاعات غامبيا الاقتصادية نموا، وهي معروفة للمسافرين باسم "ساحل غرب أفريقيا المبتسم".


وفي العام الماضي، أعلن الرئيس جامع غامبيا جمهورية إسلامية، في خطورة وصفها بأنها تسلخ البلاد عن ماضيها الاستعماري.


آداما بارو الذي خاض حملته كمصلح ، أعلن أنه سيراجع بعض سياسات يحيى جامي و على وجه الخصوص قرار الانسحاب من محكمة الجنايات الدولية.

 

يحيى جامي الجاثم على الحكم منذ 1994 ، اعترف بخسارته للانتخابات الرئاسية و هنأ الفائز.

 



الكلمات المفتاحية : رئيس, غامبيا, يحي جامع


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة