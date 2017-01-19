بارو يبدأ حكمه برسائل للعالم ولجيش بلاده



دعا الرئيس الغامبي المنتخب أداما بارو في خطاب تنصيبه مساء اليوم الخميس، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى "دعم حكومة وشعب غامبيا في فرض إرادتهم".



بارو تم تنصيبه في مباني السفارة الغامبية بدكار، بعد عدم النجاح الوساطات في إقناع الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي بالتخلي عن السلطة.



وطلب بارو في أول خطاب يلقيه كرئيس للبلاد، من جنود الجيش الغامبي بالبقاء في ثكناتهم، وقال إنه سيعتبر الجنود الذين يخالفون هذه الأوامر متمردين.



ونشرت السنغال بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مئات الجنود عند حدود غامبيا، استعدادا لمساندة بارو في مواجهة مع الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي الذي رفض التنحي عن الرئاسة.

