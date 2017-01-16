"بارو" يلجأ للسنغال في انتظار إزاحة "يحيى جامي"



ذكرت وكالة الانباء السنغالية نقلا عن مصدر رسمي الأحد أن السنغال وافقت على استقبال الرئيس الغامبي المنتخب اداما بارو حتى تنصيبه، بطلب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس).



وقالت الوكالة ان "الرئيس السنغالي ماكي صال وافق السبت في باماكو على استقبال الرئيس الغامبي المنتخب اداما بارو في دكار حتى موعد تنصيبه" في 19 يناير الجاري.



وأكد مصدر في الرئاسة السنغالية أن بارو موجود في دكار بعد مشاورات مع مسؤولين في المجموعة على هامش القمة الأفريقية التي عقدت السبت في باماكو.



وقالت الوكالة إن "بارو موجود في دكار منذ الأحد"، موضحة أن الرئيس صال "لبى بذلك طلب نظيرته الليبيرية ايلين سيرليف الرئيس الحالية للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا".



وكانت سيرليف وصلت إلى باماكو يرافقها الرئيس الغامبي المنتخب، وقالت الوكالة السنغالية إن الرئيس ماكي صال وافق على طلبها "باسم أخلاق الضيافة السنغالية".



وتشهد غامبيا أزمة منذ إعلان الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي في التاسع من ديسمبر تراجعه عن الاعتراف بنتائج الانتخابات التي فاز فيها بارو.

