باريس: بدء معرض مخزون الإسلام في إفريقيا

المغرب: تفكيك خلية متهمة ب"الإرهاب"

تشاد: مقتل 11 شخصا في هجوم على موكب‎

فيديو وصور من حريق "كَوناصي" الذي هز السنغال

السنغال: عشرات القتلى والمفقودين في حريق مروع

فلاش إخباري قد يهمك الاطلاع عليه

منع نواب البرلمان من دخول وكالة الوثائق المؤمنة

أحمد ولد سيد أحمد: لست مهندس العلاقات مع إسرائيل (بيان)

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : فيديو وصور من حريق "كَوناصي" الذي هز #السنغال https://t.co/v1wsVYHT7j
الخميس 13 أبريل - 13:45
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | المغرب: تفكيك خلية متهمة ب"الإرهاب" https://t.co/vgjvs5kUW5المغرب-تفكيك-خلية-متهمة-ب-الإرهاب_a34381.h… https://t.co/2UTy4gBWoT
الخميس 13 أبريل - 13:42
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

باريس: بدء معرض مخزون الإسلام في إفريقيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 13 أبريل 2017 - 12:16



باريس: بدء معرض مخزون الإسلام في إفريقيا
مواضيع ذات صلة

بدأ اليوم الخميس بالعاصمة الفرنسية معرض مخزون أو كنوز الإسلام في أفريقيا المنظم من طرف معهد العالم العربي في باريس  بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز و الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيسي مالي وبوركينا افاسو .
 
وتجول ولد عبد العزيز رفقة نظرائه في أجنحة المعرض الذي يكرس احتفاء معهد العالم العربي، من داكار إلى زنجبار ومن تمبكتو إلى آراري، بمجتمعات ترسخت عبر ثلاثة عشر قرنا من التبادل الروحي والثقافي مع شمال إفريقيا والشرق الأوسط. .
 
ويتجلى هذا التبادل حسب القائمين على المعرض من خلال الآثار والعمارة والتراث غير المادي والفن المعاصر، التي ضمها المعرض الممتد على مساحة 1100 متر مربع، في ما يقارب 300 قطعة تشهد على الثراء الفني والثقافي لممارسة الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .
 
وتعرض خلال  التظاهرة 300 قطعة تختزل ثلاثة عشر قرنا من التبادل الثقافي والروحي بين المغرب الكبير والشرق الأوسط، فى مجالات العمران والتراث اللامادي والفن المعاصر، للدلالة على الثراء الثقافي والفني للإسلام فى إفريقيا جنوب الصحراء.

وتوجد فى  موريتانيا عدة مدن تاريخية، منها شنقيط، ووادان، وولاته، وتيشيت كانت منطلقا لنشر الإسلام وثقافة التسامح فى إفريقيا.
 
 


الكلمات المفتاحية : أفريقا, معرض
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة