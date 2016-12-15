باكستان تعلن استعدادها لتعزيز التعاون مع موريتانيا





أكد الرئيس الباكستاني ممنون حسين أنه ينوي العمل على تطوير وتوطيد العلاقات المتميزة القائمة بين بلاده مع موريتانيا ، متمنيا لها المزيد من التقدم و الإزدهار.





جاء ذلك خلال تقديم السفير الموريتاني سيدي ولد محمد لغظف، اليوم أوراق اعتماده للرئيس الباكستاني ، بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى جمهورية باكستان الإسلامية، مقيما في الدوحة







و خص الرئيس الباكستاني السفير الموريتاني بلقاء، حيث نقل إليه الأخير، تحيات وتمنيات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وتمنياته له بالصحة والتقدم والازدهار للشعب والحكومة الباكستانية.







وجرت المراسم في القصر الرئاسي "إيوان الصدر" بحضور كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية الباكستانية.

