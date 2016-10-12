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بالتعاون مع المغرب.. اسبانيا تعتقل خلية لـ"داعش"


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 12 أكتوبر 2016 - 11:48



بالتعاون مع المغرب.. اسبانيا تعتقل خلية لـ"داعش"
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اعتقلت الشرطة الاسبانية اليوم الأربعاء، بالتعاون مع نظيرتها المغربية، أربعة أشخاص يحملون الجنسية المغربية، يشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
 
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الاسبانية، فإن الاعتقالات جاءت بعد تحقيقات قامت بها الشرطة استمرت لعامين استنادا إلى مراقبة شخصين كانا يقيمان في إسبانيا، ثم غادراها للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
 
وقالت الوزارة إن هذين الشخصين لهما علاقة مباشرة مع تنظيم الدولة الإسلامية من خلال وحدة في سوريا؛ وتمكنا بعد سفرهما من تشكيل خلية تجنيد، ثم أسسا فرعين لهما في كل من إسبانيا والمغرب.
 
وأشارت الوزارة إلى أن الشخصين المذكورين نجحا في تجنيد شخصين آخرين في المغرب، تمكنت الشرطة المغربية لاحقا من اعتقالهما.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, اسبانيا, المغرب, داعش


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