بالصوت.. سائق ولد محمد فال يحكي تفاصيل وفاته

وصول جثمان ولد محمد فال إلى نواكشوط

جثمان ولد محمد فال سيدفن في "أكريديل"

اعلي ولد محمد فال.. أسد الصّحراء

تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة ولد محمد فال

عزيز يستقبل جثمان ولد محمد فال في المطار

استعدادات لتحضير جثمان ولد محمد فال (صور)

جثمان ولد محمد فال يغادر ازويرات نحو نواكشوط

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السبت 6 ماي - 01:48
Sahara Media Agency : استمعوا لسائق الراحل اعل ولد محمد فال وهو يحكي تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته https://t.co/a3HyRRjCtY
السبت 6 ماي - 01:46
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بالصوت.. سائق ولد محمد فال يحكي تفاصيل وفاته


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 5 ماي 2017 - 23:41





الكلمات المفتاحية : اعل ولد محمد فال, وفاة
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