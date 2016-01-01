بالصور.. الشرطة تفرق مسيرة مطالبة بإعدام المسيء



استخدمت الشرطة الموريتانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة، خرجت من المسجد السعودي اليوم الجمعة، مطالبة بتطبيق حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجنائية بنواذيبو في حق كاتب مقال مسيء للنبي صلى الله عليه وسلم.



وأغلقت الشرطة والحرس وقوات مكافحة الشغب زوال اليوم أغلب الطرق في وسط المدينة، وخاصة تلك الرابطة بين المسجد السعودي ومسجد ابن عباس، كما حاصرت متظاهرين خرجوا من المسجد السعودي، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم.



وبحسب مراسل "صحراء ميديا" فإن المتظاهرين تجمهروا في ساحة ابن عباس، حيث تم الترخيص للمظاهرة، فيما منعت السلطات المسيرة التي كانت قادمة من المسجد السعودي بحجة أنها غير مرخصة.



وكانت جموع من المصلين قد خرجت من عدة مساجد وسط المدينة، ترفع شعارات وتردد هتافات مطالبة بتطبيق حكم الإعدام الصادر في حق المدعو محمد الشيخ ولد امخيطير، بعد إدانته بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم في مقال نشره عام 2013.



وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية بنواذيبو حكماً بالإعدام في حق المسيء، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف، وتنظر فيه المحكمة العليا والتي من المنتظر أن تصدر حكمها يوم 20 ديسمبر المقبل.

