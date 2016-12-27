بالصور.. المئات في محاضرة للشيخ الددو حول النصرة



شارك مئات الموريتانيين مساء اليوم الثلاثاء، في محاضرة حول نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألقاها الشيخ محمد الحسن ولد الددو في مركز تكوين العلماء بعرفات، جنوب شرقي العاصمة نواكشوط.



وتأتي هذه المحاضرة ضمن الأنشطة المستمرة منذ أكثر من شهر لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمطالبة بتنفيذ حكم الإعدام في حق المسيء الذي يوجد ملفه أمام المحكمة العليا.



وتم تنظيم المحاضرة بمشاركة العديد من العلماء والأئمة، بالإضافة إلى مئات المواطنين الذين غصت بهم ساحة مركز تكوين العلماء في مقاطعة عرفات.



وخلال محاضرته التي حضرها المئات، قال الشيخ الددو إن "الساب لا يستتاب ولا ينبغي أن تغرب الشمس على وجه البسيطة"، مؤكداً حكم الإعدام في حقه وفق المذهب المالكي.

