بالصور.. انطلاق مسيرة ميثاق لحراطين وسط نواكشوط



انطلقت مساء اليوم مسيرة ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحراطين من ساحة مسجد المغرب وسط العاصمة نواكشوط إلى جامع ابن عباس.



ويشارك فى المسيرة التى ينظمها الميثاق سنويا مئات المواطنين الموريتانيين من مختلف الأجناس والأعراق، إضافة إلى بعض القيادات الحزبية فى البلد.



وتطالب مسيرة الميثاق بتكريس الوحدة الوطنية وتقليص الفوارق الاجتماعية بين طبقات الشعب الموريتاني عبر التعليم والتوزيع العادل للثورة.



ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات تطالب بوطن واحد يجمع كل موريتانيا، داعية إلى رفع الظلم عن شريحة لحراطين، وتمكينها من حقوقها.

