الرق يتصدر مباحثات الوزير الأول مع مكتب الشغل

بالفيديو.. أجواء الانتخابات التشريعية في المغرب

موريتانيا : تمديد جلسات الحوار لثلاثة أيام إضافية

الرئيس الكولومبي يفوز بجائزة "نوبل" للسلام

المغرب.. ثاني انتخابات في ظل الدستور الجديد

موريتانيا : جهود حكومية لإعادة إعمار بلدية تضررت من السيول

مصرع 11 شخصا فى أعمال عنف بأفريقيا الوسطى

إنشاء معهد موريتاني للتكوين فى مجال التراث والثقافة

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مقالات

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي
Sahara Media Agency : Conseil des ministres : création d’un centre pour le patrimoine de la culture https://t.co/WzUTK093Am
الجمعة 7 أكتوبر - 18:46
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الرق يتصدر مباحثات الوزير الأول مع مكتب الشغل https://t.co/vgjvs5kUW5الرق-يتصدر-مباحثات-الوزير-الأول-… https://t.co/qXi0ZQ8Ye8
الجمعة 7 أكتوبر - 18:36
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