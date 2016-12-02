بالفيديو.. اتصال يحيى جامي على الفائز في الانتخابات الغامبية

أقر الرئيس الغامبي يحيى جامي بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس وأسفرت عن فوز مرشح المعارضة آداما باراو.

وظهر جامي في إحدى القنوات التفزيونية وهو يجري اتصالا هاتفيا على براو لتهنئته بفوزه، قائلا: " أهنئك لقد انتخبت رئيسا لغامبيا، أتمنى لك الأفضل، (...) أنا أؤمن بالله وكمسلم أقبل هذه الخسارة" فيما رد عليه براو بالقول "أشكرك وسأعمل بنصائحك".