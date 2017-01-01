بالفيديو.. الأطباء الأخصائيون يجددون مطالبهم

موريتانيا: أمطار متفرقة في ست ولايات داخل البلاد

بالفيديو.. اتفاق سعودي-موريتاني بقيمة 135 مليون دولار

اتفاقيات ب49 مليار أوقية بين موريتانيا والصندوق السعودي

قمة أوروبية-أفريقية في باريس حول الهجرة السرية

نائب وزير المالية السعودي في زيارة عمل لنواكشوط

موريتانيا: أزمة نقابة الصحافة بين التكذيب والتأكيد

معارضة موريتانيا: سننسق مع كل من يعارض النظام

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إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : الأخصائيون يلوحون بالتصعيد https://t.co/kc3wb4Fns2
الاثنين 28 غشت - 19:01
Sahara Media Agency : اتفاق سعودي-موريتاني بقيمة 135 مليون دولار https://t.co/CTdRMGHQQz
الاثنين 28 غشت - 18:52
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بالفيديو.. الأطباء الأخصائيون يجددون مطالبهم


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 28 غشت 2017 - 20:59





الكلمات المفتاحية : أطباء, الصحة, وزارة
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