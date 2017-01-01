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الثلاثاء 29 غشت - 19:31
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بالفيديو: الأمطار تفاقم أزمة النقل الحضري بنواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 29 غشت 2017 - 18:39





الكلمات المفتاحية : أمطار, نقل, نواكشوط
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