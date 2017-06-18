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بالفيديو: الصور الأولى للهجوم على منتجع سياحي بمالي


وكالات
الاحد 18 يونيو 2017 - 23:28





الكلمات المفتاحية : باماكو, مالي, هجوم
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