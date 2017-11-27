بالفيديو.. موريتانيا ترفع علمها الجديد بالتزامن مع عيد الاستقلال



احتضنت ساحة الاستقلال بمدينة كيهيدي، جنوبي موريتانيا، اليوم الثلاثاء حفل رفع العلم الموريتاني المعدل لأول مرة، وعزف النشيد الوطني الجديد تخليدا لذكري عيد الاستقلال السابعة والخمسين.



وأشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على حفل رفع العلم إلى جانب توشيحه لعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.



وحضر حفل رفع العلم، الوزير الأول يحيى ولد حدمين ورئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية اللواء البحري محمد شيخنا الطالب مصطف، ووالي كوركول يحيى ولد الشيخ محمد فال.



وصافح الرئيس الموريتاني بعد ذلك أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية، وقادة اركان القوات المسلحة، وقوات الامن وكبار الضباط والشخصيات السامية في الدولة، ورؤساء وممثلي التشكيلات السياسية والسلك الديبلوماسي، وممثلي المنظمات الدولية والملحقين العسكريين في السفارات المعتمدة في موريتانيا.

