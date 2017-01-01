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بالفيديو.. وزير موريتاني يسخر من إصابة قادة المعارضة


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 27 يوليوز 2017 - 22:32





الكلمات المفتاحية : الحكومة, الدستور, المعارضة, وزير, ولد أجاي
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