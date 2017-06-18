باماكو: قتيلان في هجوم "كانغابا" وتحرير 20 رهينة

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باماكو: قتيلان في هجوم "كانغابا" وتحرير 20 رهينة


باماكو - صحراء ميديا
الاحد 18 يونيو 2017 - 19:09



سيارة عسكرية مالية تغلق أحد الشوارع المحيطة بالمنتجع
سيارة عسكرية مالية تغلق أحد الشوارع المحيطة بالمنتجع
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قال وزير الأمن في مالي إن الهجوم على منتجع "كانغابا" السياحي أسفر حتى الآن عن مصرع شخصين على الأقل، فيما أكد شهود عيان أن القوات الفرنسية والمالية تمكنت من تحرير أكثر من عشرين رهينة كانوا محتجزين في المنتجع الذي تعرض لهجوم نفذه مسلحون مجهولون.
 
وأكد الوزير أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، أحدهما سيدة تحمل الجنسية الفرنسية، وهي من أصل غابوني.
 
وقال شهود عيان إن القوات الفرنسية والمالية التي تحاصر المنتجع السياحي تمكنت من إخراج عدد كبير من الرهائن من ضمنهم ثلاثة مواطنين ماليين وأربعة رعايا غربيين من داخل المنتجع.
 
وأضاف شهود عيان آخرين إن منفذي الهجوم كانوا يصرخون "الله أكبر" عندما بدأوا في إطلاق النار لحظة دخولهم إلى المنتجع السياحي الذي يرتاده الرعايا الغربيون.
 
ويعد المنتجع الذي يقع إلى الشرق من العاصمة المالية باماكو، أحد الأماكن المفضلة بالنسبة للرعايا الغربيين، وخاصة الفرنسيين الذين يفضلون أني قضوا فيه عطلة نهاية الأسبوع.
 
ومنذ بداية الهجوم قامت القوات المالية والفرنسية، بالإضافة إلى قوات الأمم المتحدة، بتطويق المنتجع، وقالت مصادر أمنية إن القوات الخاصة تستعد لشن هجوم لاستعادة السيطرة على المنتجع والقضاء على المهاجمين.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, باماكو, رهائن, هجوم
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