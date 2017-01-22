بانجول-كوناكري-مالابو.. تفاصيل رحلة جامي

استنفار كوناكري



بدا المشهد في مطار كوناكري أشبه ما يكون بحالة الاستنفار، فرق من مختلف الوحدات العسكرية، قوات خاصة من الجيش الغيني ووحدات مدججة بأسلحة ثقيلة ومدافع، المطار أصبح داخل طوق أمني كبير، بينما تولت وحدة خاصة ومدربة من قوات الحرس الرئاسي تأمين المدرج الذي ستحط به طائرة كوندي الخاصة وعلى متنها الرئيس الغامبي السابق.



إجراءات أمنية غير مسبوقة بحسب العاملين في المطار والصحفيين الغينيين، يكتب أحد المدونين على "تويتر" إن كوندي يريد أن يوجه رسالة لرجل غادر بلاده تحت الضغط الدولي وفقد آخر مظاهر سلطته، تبعث في نفسه قدراً من الطمأنينة والراحة، وتعيد له بعض الإحساس بالكرامة.



كان قائد أركان الجيش الغيني هو من يتولى بشكل شخصي مهمة تأمين عملية وصول جامي إلى كوناكري، فيما حضر على مدرج المطار بعض أعضاء الحكومة لاستقبال كوندي وضيفه، بالإضافة إلى مجموعة صغيرة من الصحفيين لم يسمح لها بالاقتراب من الطائرة الخاصة.



عند حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء حطت طائرة شركة "الموريتانية للطيران"، قضت نصف ساعة قبل المغادرة عائدة إلى نواكشوط، بعد أن نقلت مقربين من جامي وأمتعته إلى كوناكري، انتهت مهمتها في كوناكري.

