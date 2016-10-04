بان كي مون: ولد الشيخ أحمد من أفضل المفاوضين



أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأداء مبعوثه الخاص إلى اليمن الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.



وكان بان كي مون يتحدث في مقابلة مع مؤسسة التلفزيون والإذاعة السويسرية "آر تي أس" حول حصيلة أداءه في الأمم المتحدة التي قضى على رأسها 10 سنوات، ويستعد لمغادرتها بعد ثلاثة أشهر.



وقال بان كي مون في مقابلة أجراها مع "آر تي أس" إنه يعتقد أنه اختار للملف واحداً من أفضل المفاوضين في الأمم المتحدة وأكثرهم خبرة، في إشارة إلى ولد الشيخ أحمد.



وكان ولد الشيخ أحمد قد عمل لفترة طويلة في مشاريع الأمم المتحدة، قبل أن يعين مبعوثاً خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

