بدء التحضيرات للقمة العربية-الأفريقية المقررة الشهر القادم





كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط, وفدا من الأمانة العامة للجامعة برئاسة زيد الصبان ،مدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي الإفريقي، بالتنقل إلى عاصمة غينيا الإستوائية مالابو التي ستحتضن القمة العربية- الافريقية , حسبما افاد به المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية .







وستعقد القمة العربية الافريقية يوم 23 نوفمبر://0 المقبل بغينيا الاستوائية ، ومن المقرر أن يجري الوفد العربي الاتصالات اللازمة مع الجانب الغيني, ومع مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي , بشأن الاستعدادات التنظيمية والفنية الخاصة بالقمة العربية الإفريقية الرابعة التي تنعقد تحت شعار (معا لتنمية مستدامة وتعاون اقتصادي).







وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للجامعة محمود عفيفي في بيان أصدره اليوم, إنه من المقرر أن تشهد القمة التباحث حول عدد من الوثائق المهمة, من بينها التقرير المرفوع إلى القادة العرب والأفارقة من أمين عام جامعة الدول العربية, ورئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي.







وأوضح أن هذا التقرير سيستعرض أبعاد وتطورات تنفيذ القرارات المختلفة الصادرة عن القمة السابقة في الكويت, والتوصيات المقترحة لتنشيط التعاون بين الجانبين ,و سبل التغلب على العوائق المختلفة التي تواجه تطوير هذا التعاون, خاصة العوائق التمويلية والفنية".







كما يتضمن التقرير رؤية الأمانة العامة والمفوضية الافريقية للمجالات المختلفة التي ينشد الجانبان العربي والإفريقي إطلاق التعاون بشأنها, خاصة ما يتعلق منها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة, وترشيد آليات تنفيذ ومتابعة المشاركة العربية الإفريقية.







وقال المسؤول العربي إنه من المقرر أن تصدر عن القمة "خطة عمل للتعاون بين الجانبين على مدار السنوات الثلاثة القادمة (2017 - 2019) ، مبرزا أن هذه الخطة "ستتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها بين الجانبين, والتي جرى رصد بنود مالية في ميزانيتي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لتنفيذها".







وأضاف أن إعلان القمة سيعكس الثوابت العربية والأفريقية إزاء القضية الفلسطينية, والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، كما سيصدر عن القمة مجموعة أخرى من القرارات تتناول ما سيتم الاتفاق عليه بين القادة العرب والأفارقة, بشأن سبل تعزيز التعاون بين الجانبين, في مختلف مجالات العمل المشترك، وفق تعبيره.







يذكر أن القمم الثلاثة الأولى كانت قد عقدت بالقاهرة في عام 1977 , وفي سرت في عام 2010 ,وفي الكويت في عام 2013

