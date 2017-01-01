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بدء قمة منظمة استثمار نهر السنغال بكوناكرى


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 17 ماي 2017 - 11:49



بدء قمة منظمة استثمار نهر السنغال بكوناكرى
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بدأت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الغينية كوناكري أعمال القمة السابعة عشر لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة استثمار نهر السينغال برئاسة رئيس غينيا ، الفا كوندي ، الرئيس الدوري للمنظمة.
 
وانطلقت فعاليات القمة بمشاركة كل من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والمالي ابراهيم بوبكر كيتا، والسينغالي ماكي صال والمفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السينغال وكبار موظفي المنظمة والعديد من الخبراء والمدعوين.
 
وتعمل منظمة استثمار نهر السينغال من أجل تحسين أداء دول الأعضاء حتى تكسب ثقة شركائها الفنيين والماليين و تسريع انجازاتها في إطار برنامجها الاقتصادي والاجتماعي لصالح سكان حوض نهر السينغال.
 


الكلمات المفتاحية : استثمار, السنغال, نهر
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