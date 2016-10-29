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بداية مظاهرة رافضة لتعديل الدستور في موريتانيا (صور)


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 29 أكتوبر 2016 - 17:07



بداية مظاهرة رافضة لتعديل الدستور في موريتانيا (صور)
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بدأت أنصار المعارضة الموريتانية في التوافد للمشاركة في مسيرة دعا لها مساء اليوم السبت المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تشكيل معارض في موريتانيا، من أجل التعبير عن رفض تعديل الدستور من طرف النظام الحاكم.
 
وتجمع أنصار المعارضة في ملتقى طرق (بي أم دي) وملتقى طرق (مدريد)، ومن المنتظر أن تنطلق مسيرتان لتلتقيا في الساحة الواقعة قبالة دار الشباب القديمة في قلب نواكشوط.
 
وتجري هذه المسيرة بعد الترخيص لها من طرف السلطات الموريتانية، فيما اتخذت إجراءات أمنية لتأمين المسيرة وتلافي وقوع أعمال تخريب أو عنف.
 
وكان أغلب الوافدين على ملتقى (بي أم دي) القريب من سوق العاصمة، أنصار مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" الذين رفعوا مطالب تشدد على ضرورة الإفراج عن سجنائها الذين حكم عليهم بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة.
 
وترفع المعارضة شعار "لا لتعديل الدستور"، وذلك بعد إعلان النظام عن استفتاء شعبي سينظم قبل نهاية العام بناء على مخرجات الحوار الوطني الذي قاطعته المعارضة التقليدية، وشاركت فيه الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة القريبة من النظام.
 
وتضمنت التعديلات الدستورية المعلن عنها حتى الآن، نقاطاً عديدة من ضمنها إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم والنشيد الوطنيين، بالإضافة إلى استحداث مجالس جهوية.
 

بداية مظاهرة رافضة لتعديل الدستور في موريتانيا (صور)

بداية مظاهرة رافضة لتعديل الدستور في موريتانيا (صور)

بداية مظاهرة رافضة لتعديل الدستور في موريتانيا (صور)


الكلمات المفتاحية : الدستور, المعارضة, المنتدى, مظاهرة


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