غامبيا: مخازن سرية للأسلحة تثير قلق "إيكواس"

بدر الدين: المنتدى أفشل تعديل الاستفتاء الشعبي

رئيس غامبيا الجديد يدخل البلاد في غضون أسبوع

الصراع على التأهل يشعل مباريات المجموعة الثالثة

تأجيل البت في استئناف "الشيخ باي" إلى الثلاثاء

زيادة نمو الصيرفة الإسلامية في موريتانيا

معارضة موريتانيا ترفض تعديل الدستور عبر البرلمان

اختيار حكم موريتاني لمباراة "مالي" و"أوغندا"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | غامبيا: مخازن سرية للأسلحة تثير قلق "إيكواس" https://t.co/vgjvs5kUW5غامبيا-مخازن-سرية-للأسلحة-تثير-قل… https://t.co/NTJ5hPwwGI
الثلاثاء 24 يناير - 21:18
Sahara Media Agency : بدر الدين: المنتدى أفشل التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء https://t.co/kNz9IfJeVd
الثلاثاء 24 يناير - 20:35
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

بدر الدين: المنتدى أفشل تعديل الاستفتاء الشعبي


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 24 يناير 2017 - 19:22



بدر الدين: المنتدى أفشل تعديل الاستفتاء الشعبي
مواضيع ذات صلة

قال الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض فى موريتانيا مصطفى ولد بدر الدين إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يعود له الفضل في فشل تمرير التعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبي، وذلك عبر مسيرات نظمها المنتدى .

وأكد ولد بدر الدين في مؤتمر صحفي نظمه المنتدى اليوم الاثنين في نواكشوط أن "النظام الحاكم لجأ إلى مناورات أخرى بعد فشله في تمرير التعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبي، وذلك بتمريرها عبر مؤتمر برلماني".

وأوضح ولد بدر الدين أن تمرير التعديلات عبر البرلمان غير قانوني، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، غير شرعي وانتهت مأموريته.

وكشف ولد بدر الدين عن أن المنتدى بصدد تنظيم نشاطات بالتزامن مع عرض التعديلات الدستورية أمام البرلمان، ستكون بدايتها بتنظيم مهرجان شعبي في مدينة انواذيبو مطلع الشهر المقبل.

وكانت الحكومة الموريتانية قد كشفت الأسبوع الماضي عن نيتها تمرير التعديلات الدستورية التي أسفر عنها الحوار وطني عبر البرلمان .
 


الكلمات المفتاحية : البرلمان, الدستور, المعارضة, قوى التقدم


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة