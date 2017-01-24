بدر الدين: المنتدى أفشل تعديل الاستفتاء الشعبي



قال الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض فى موريتانيا مصطفى ولد بدر الدين إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يعود له الفضل في فشل تمرير التعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبي، وذلك عبر مسيرات نظمها المنتدى .



وأكد ولد بدر الدين في مؤتمر صحفي نظمه المنتدى اليوم الاثنين في نواكشوط أن "النظام الحاكم لجأ إلى مناورات أخرى بعد فشله في تمرير التعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبي، وذلك بتمريرها عبر مؤتمر برلماني".



وأوضح ولد بدر الدين أن تمرير التعديلات عبر البرلمان غير قانوني، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، غير شرعي وانتهت مأموريته.



وكشف ولد بدر الدين عن أن المنتدى بصدد تنظيم نشاطات بالتزامن مع عرض التعديلات الدستورية أمام البرلمان، ستكون بدايتها بتنظيم مهرجان شعبي في مدينة انواذيبو مطلع الشهر المقبل.



وكانت الحكومة الموريتانية قد كشفت الأسبوع الماضي عن نيتها تمرير التعديلات الدستورية التي أسفر عنها الحوار وطني عبر البرلمان .

