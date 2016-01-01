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برج العلم: نخضع لقانون موريتانيا وعلاقتنا بغولن فكرية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 29 غشت 2016 - 11:50



برج العلم: نخضع لقانون موريتانيا وعلاقتنا بغولن فكرية
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أعلنت مدارس برج العلم في نواكشوط أنها تخضع للقانون الموريتاني وعلاقتها بالمفكر التركي فتح الله غولن تقتصر على الجانب الفكري دون العملي.
 
وأكد القائمون على المؤسسة التعليمية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هو "مجرد شائعات"، نافياً أن تكون لهم أي علاقة بالتجاذبات السياسية في تركيا؛ وقال مسؤول الإعلام والعلاقات الخارجية بالمدارس أباي ولد الطلبة إن "برج العلم" لا تربطها أي صلة عملية بجماعة "خدمة" التابعة للمفكر التركي فتح الله غولن.
 
وأوضح المسؤول الإعلامي أن الخط العام للمؤسسة يرتبط فكريا بفتح الله غولن، الذي يعتمد على صناعة إنسان متميز قادر على مواجهة الصعوبات، لإنتاج جيل يحمل الرسالة الإسلامية وغير متقوقع، مشددا على عدم وجود صلة عملية بين المؤسسة والداعية التركي المطلوب من طرف السلطات التركية.
 
وأشار إلى أن المدرسة تم تأسيسها سنة 2004 من طرف رجل أعمال تركي، تنازل عنها لرجل أعمال تركي آخر، وأن الأخير تنازل عنها لشركة (برج العلم ش.م) وفق القانون الموريتاني، مضيفاً أن نسبة 35.5 في المائة من الشركة مملوكة لرجال أعمال موريتانيين.
 
وأوضح أن عدد عمال المؤسسة 232 عاملاً، 26 فقط منهم أتراك في الجانب الإداري وإن كانت لديهم مشكلة مع تركيا، فمتابعتهم مع الانتربول ومشكلتهم معها ولا علاقة للمؤسسة بذلك، حسب تعبيره.
 
وقال المدير بمجمع مدارس برج العلم محمد الأمين ولد الداه إن المدرسة تدرس المناهج الموريتانية وتحترم برنامج وزارة التعليم ولا علاقة لها بالدولة التركية، مضيفا أنها قدمت إضافة نوعية لموريتانيا، وعند مقارنة المدرسة بأي مؤسسة تعليمية محترمة تجد أنها الأفضل، وفق تعبيره.
 
وكان السفير التركي في موريتانيا إنه على اتصال مع السلطات الموريتانية بخصوص ما سماه أنشطة جماعة فتح الله غولن في موريتانيا، من دون أن يحدد طبيعة هذه الأنشطة.
 


الكلمات المفتاحية : برج العلم, تركيا, فتح الله غولن


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