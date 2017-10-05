"برقية" سنغالية تغضب الموريتانيين.. وبيرام ينسحب

خطأ أم انحراف



الوكالة الموريتانية للأنباء في تعليقها الذي نشر أولاً باللغة الفرنسية ثم ترجم إلى العربية، قالت إنها تفاجأت بنشر الوكالة السنغالية لبرقية "حول بيان لبعض المنظمات غير الحكومية، بيان مليء بالكذب وتحريف الحقائق وينم عن حقد وعداء لموريتانيا"، مشيرة إلى أن هذه المنظمات "كان من الأفضل لها أن توجه أنظارها نحو وجهة أخرى حيث يرمى عرض الحائط بحرية الصحافة وتقمع تظاهرات المعارضة".



وأوضحت الوكالة في تعليقها أن ما عرفته موريتانيا من تقدم "لا يمكن إنكاره في مجالات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان"، مضيفة أن "الحديث عن العبودية في موريتانيا لا يعدو كونه تذكيرا بماض عفا عليه الزمن تمكن الموريتانيون من تجاوزه"، قبل أن تؤكد أن "تاريخ العبودية معروف، إلا أن موريتانيا لم تكن تاريخيا مركزا رئيسيا في شبه المنطقة لهذه المعاملة اللاإنسانية المقيتة".



وبخصوص الحكم الرشيد قالت الوكالة الموريتانية إن السياسات الموريتانية منذ عام 2009 "أعطت نتائج ملموسة نتيجة تبني استراتيجية منسجمة لمكافحة الفساد"، وقالت إنه "كان على هذه المنظمات غير الحكومية أن تجعل أولوية اهتمامها، ضمانا للحد الأدنى من المصداقية، لحالات الفساد التي تتناولها الصحافة المحلية السنغالية".



وخلصت الوكالة إلى القول إنه "كان من الأفضل لتلك المنظمات، أن تخصص جهودها وعملها لمهامها الأساسية في المجتمع الذي تنتمي إليه"، قبل أن تقول: "إننا نأمل أن تكون وكالة الصحافة السينغالية قد تخلت خطأ عن القواعد المهنية والضوابط الأخلاقية وأن الأمر لا يتعلق بانحراف متعمد".

