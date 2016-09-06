برلمانيو فرنسا يشيدون بتجربة موريتانيا الديمقراطية



نوهت رئيسة فريق الصداقة الفرنسي الموريتاني بالجمعية الوطنية الفرنسية سيسيل أنترمايير، بالإجراءات التي اعتمدتها موريتانيا في مجال تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، وفق تعبيرها .



واستعرضت النائب خلال حفل عشاء أقامه رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أمس الاثنين ما وصفتها بالانجازات التي حققتها موريتانيا في مجال إشاعة ثقافة حقوق الإنسان من خلال اعتماد جملة من القوانين، حسب تعبيرها.



وأشارت إلى أن زيارة الوفد البرلماني الفرنسي ستتيح الفرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال البرلماني بين الجمعيتين الوطنيتين الموريتانية والفرنسية



بدوره أوضح رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية الفرنسية سيد احمد ولد احمد في كلمة بالمناسبة أن الزيارة تشكل إضافة نوعية في مجال تطوير العلاقات وتبادل التجارب بين الغرفتين البرلمانيتين الموريتانية والفرنسية.



وحضر حفل العشاء السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا سعادة السيد جويل مايير وأعضاء الوفد المرافق.

