برلمان العالم الإسلامي يطلب التوحد ضد الإرهاب



دعا برلمانيو منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة إلى ضرورة وضع استراتيجية تشاورية بين الدول الإسلامية ضد الارهاب.



وأكد رئيس الجمعية الوطنية المالية رئيس الدورة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 12 التى انطلقت اليوم بباماكو أن الإرهاب هو أبرز التحديات التي تتعرض لها الأمة الإسلامية حاليا.



وأبرز الرئيس أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية تجب مواجهتها من خلال جهد جماعي، وإرادة سياسية حقيقية، وتضامن إسلامي في مواجهة كل الصعاب، وفق تعبيره.



ويمثل موريتانيا فى اجتماعات الدورة رئيسا مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج والجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل.

