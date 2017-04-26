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برنامج لدعم مشاريع "التغيير" بواسطة التكنولوجيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 26 أبريل 2017 - 21:13



برنامج لدعم مشاريع "التغيير" بواسطة التكنولوجيا
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بدأ برنامج "شباب من أجل التغيير" في موريتانيا، المرحلة الخامسة من انشطته التي تتضمن مسابقة لتمويل المشاريع الشبابية التي توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كآلية من آليات التغيير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتكنولوجي.
 

ويقدم البرنامج دعما ماليا يصل الى 1500 دولار لكل مشروع فائز ؛ بالإضافة لرحلتي تدريب إلى الإسكندرية مصحوبتين بمسلسل مصاحبة لتوفير الدعم والتأطير، بالاضافة إلى سلسلة ورشات تدريب على شبكة البرنامج على الإنترنت، لتعزيز قدرات الفائزين في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع ذات البعد التكنولوجي..

وقال منسق برنامج شباب من أجل التغيير في موريتانيا الراجل عمر أبيليل إن المشروع يحث الشباب بكل مكوناته، سواء بالجامعات أو الحاضنات المختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الهواة وأصحاب الخبرة من الرياديين إلى التقدم بأفكار مشاريعهم الإبداعية للحصول على فرص لتنفيذها على أرض الواقع.

وينشط "شباب من أجل التغيير" في موريتانيا منذ 2010 وهو ثمرة شراكة بين مكتبة الإسكندرية في جمهورية مصر ومنظمة  Taking it Global الكندية. 


الكلمات المفتاحية : التغيير, برنامج, تكنولوجيا
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