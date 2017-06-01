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بريتش بيتروليوم: إنتاج الغاز الموريتاني يبدأ عام 2021


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 1 يونيو 2017 - 11:52



الرئيسة الإقليمية للشركة البريطانية في موريتانيا والسنغال "إيما ديلاني" - صحراء ميديا
الرئيسة الإقليمية للشركة البريطانية في موريتانيا والسنغال "إيما ديلاني" - صحراء ميديا
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أعلنت شركة "بريتش بيتروليوم" أن إنتاج الغاز الموريتاني يبدأ عام 2021 من الآبار التي تستغلها الشركة البريطانية بالشراكة مع نظيرتها الأمريكية "كوسموس أنيرجي"، قبالة السواحل الموريتانية، على الحدود مع السنغال.
 
وكانت الشركة البريطانية قد اشترت العام الماضي 62 في المائة من حصة "كوسموس أنيرجي" في المياه الموريتانية، وذلك مقابل استثمار بقيمة مليار دولار أمريكي.
 
ونظمت الشركة البريطانية اليوم الخميس في العاصمة الموريتانية نواكشوط عرضاً حول توقعات الطاقة خلال عام 2017، هو الأول من نوعه للشركة في نواكشوط.
 
وقالت الرئيسة الإقليمية للشركة البريطانية في موريتانيا والسنغال "إيما ديلاني"، خلال العرض إن الشركة البريطانية "ترى في موريتانيا فرصة مهمة جداً واستراتيجية، مع كثير من الآفاق الواعدة".
 
وأضافت ديلاني: "نحن سعداء بإطلاق هذه الشراكة مع (كوسموس أنيرجي) في هذا الحوض الذي يعد من مستوى عالمي، وسنواصل برنامج الاستكشاف مع بئرين إضافيين".
 
وقالت المسؤولة البريطانية إن شركة "بي بي" تستعد للاستثمار في المشروع الأول لتطوير إنتاج الغاز من بئر "أحميم 2" على الحدود مع السنغال، مشيرة إلى أن الأمر "يتعلق باستثمارات تصل إلى عدة مليارات دولار خلال عدة سنوات"، على حد تعبيرها.
 
وأكدت أنهم في الشركتين "ملتزمون بالاستمرار في هذا الاستثمار الواعد والطموح، وسنعمل على إنتاج الغاز في أفق عام 2021"، وفق تعبيرها.
 
وخلصت إلى القول إنهم في "بي بي" يأخذون على محمل الجد "مسؤوليتنا في تنمية الموارد بشكل مستديم من أجل المحافظة على مصالح الأجيال القادمة، ونتطلع لإقامة شراكة راسخة مع موريتانيا تستمر لعدة عقود".
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, طاقة, غاز
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