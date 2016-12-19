بريتش بيتروليوم تستثمر مليار دولار في غاز موريتانيا والسنغال



دخلت الشركة البريطانية العملاقة "بريتش بيتروليوم" على الخط في استثمارات استغلال الغاز قبالة السواحل الموريتانية والسنغالية، وذلك من خلال اتفاق مع شركة كوسموس إينيرجي الأمريكية مكنها من استثمار حوالي مليار دولار أمريكي.



ووقعت الشركة البريطانية اتفاقاً مع الشركة الأمريكية مكنها من الاستحواذ على 62 في المائة من مشروع استغلال الغاز الذي تملكه الأمريكية في السواحل المقابلة للشواطئ الموريتانية، و32.49 في المائة من المشروع السنغالي.



ومن المنتظر أن تدفع الشركة البريطانية حوالي مليار دولار أمريكي (916 مليون يورو دولار) لصالح الشركة الأمريكية من أجل تعويضها عن تكاليف التنقيب وتطوير المشاريع.



وقال المدير العام لشركة بريتش بيتروليوم بود دودلي: "نعتقد أن خبرتنا في تسيير مشاريع الغاز، مع إمكانيات التنقيب لدى شريكنا كوسموس، بالإضافة إلى دعم الحكومتين الموريتاينة والسنغالية، كلها عوامل ستمكننا مجتمعة من إقامة قطب جديد للغاز في أفريقيا".



من جهتها أعلنت شركة "كوسموس أنرجي" اليوم الاثنين أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "بريتش بيتروليوم" من أجل تبادل الخبرات، مشيرة إلى أن الهدف من الاتفاقية هو تكاتف خبرات كوسموس الاستكشافية مع خبرات (بي ابي) في ميادين تطوير وإنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسال في المياه العميقة.



وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تقضي على أن تكون الشركة البريطانية مشغلا وشريكا بنسبة 62 في المائة، في عقود كوسموس على المقاطع س8 وس12 وس 13 قبالة السواحل الموريتانية، وأن تكون شريكا فعلياً بـ 32,49 بالمئة في مقاطع قبالة السواحل السنغالية (Saint Louis Offshore Profond & Cayar Offshore Profond).



وأضاف البيان أن كوسموس ستحتفظ بنسبة 28 في المائة و32.51 في المائة على التوالي في موريتانيا والسنغال، كمشاركة فعلية في العقود الحالية في المياه البحرية للبلدين، كما ستواصل مهام التشغيل في المراحل الاستكشافية.



وبخصوص الجانب المادي من الاتفاق، قالت كوسموس إنها بموجب الاتفاق ستحصل على 916 مليون دولار أمريكي، كتعويض ثابت يتمثل تفصيلا في 162 مليون دولار دفع نقدي ابتدائي، ومبلغ إجمالي أقصاه 221 مليون دولار لتكاليف التنقيب والتقييم ولأبحاثDST ستجري في سنة 2017 علي حقل السلحفاة، بالإضافة إلى مبلغ إجمالي أقصاه 533 مليون دولار لتكاليف تطوير الحقل من ضمنها دراسة هندسية ينبغي أن تتم في العام 2017 للتوصل إلى قرار استثمار نهائي قبل سنة 2018.



وأوضح البيان الصادر عن كوسموس أنه "في حال اكتشاف بترولي وتطويره ستحصل كوسموس على إمكانية علاوة تصل إلى 2 دولار أمريكي للبرميل ولكمية قصوى تصل إلى مليار برميل من النفط كتعويض إنتاج كما تتحدد قيمتها تبعا لسعر النفط الدول".



واتفقت الشركتان على بناء "شراكة حصرية للتنقيب" تشمل فرص شراكة جديدة في كل من موريتانيا والسنغال وغامبيا، وستتولى كوسموس مهام التشغيل أثناء مراحل التنقيب على أن تتولى (بي أبي) مهام التشغيل في مراحل التطوير.

